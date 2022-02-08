Во сколько играют Россия — Швейцария, где смотреть и какой прогноз

9 февраля состоится матч группового этапа Олимпиады по хоккею Россия — Швейцария. Начало встречи — в 11:40 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть онлайн на телеканале «Россия 1».

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Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение россиянам. Поставить на победу сборной России в основное время можно с коэффициентом 1.52, успех сборной Швейцарии идёт за 6.05. На ничью в основное время предлагают поставить за 5.60.



Букмекеры считают, что матч группового этапа Олимпиады по хоккею Россия — Швейцария 9 февраля будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.51, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.42. Гол в первые 10 минут идёт за 1.75. Вероятность серии буллитов оценена экспертами за 9.30.

Прогноз Максима Лебедева на матч Россия — Швейцария.

Ставка Виталия Славина с коэффициентом 4.15 на матч Россия — Швейцария.

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