Россия — Швейцария: эксперты оценили шансы команды Жамнова начать Олимпиаду-2022 с победы

9 февраля состоится матч группового этапа Олимпиады по хоккею Россия — Швейцария. Начало встречи — в 11:40 мск. Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на телеканале «Россия 1».

Россия — Швейцария: эксперты назвали самый вероятный счёт матча ОИ-2022.

Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение россиянам. Поставить на победу сборной России в основное время можно с коэффициентом 1.52 (65% вероятности). Успех сборной Швейцарии идёт за 6.05 (17%). На ничью в основное время предлагают поставить за 5.60 (18%).



Букмекеры считают, что матч группового этапа Олимпиады по хоккею Россия — Швейцария 9 февраля будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.51, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.42. Гол в первые 10 минут идёт за 1.75. Вероятность серии буллитов оценена экспертами коэффициентом 9.30.

Сергей Гимаев-младший сделал прогноз на матч Россия — Швейцария на Олимпиаде в Пекине.

Ставка Виталия Славина с коэффициентом 4.15 на матч Россия — Швейцария.

Прогноз Владимира Крикунова на матч Россия — Швейцария.