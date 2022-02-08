Россия — Швейцария: прогноз Максима Лебедева на игру Олимпиады-2022

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч олимпийского хоккейного турнира Россия – Швейцария.



Ставка: победа России с форой (-1.5) за 1.92.



«Россияне на пару со швейцарцами, которые после отказа энхаэловцев стали вполне себе соперниками, открывают мужскую хоккейную программу Олимпиады-2022, после чего можно будет констатировать, что Игры наконец-то начались. Окончательно.

Россия — Швейцария: когда начало, какой канал покажет?

Лично для меня фактор первого матча имеет огромное значение. Потому что это Канада может начать турнир, как сборная, прости господи, Италии, потом набирать ход в течение всего турнира и закончить в финале, как сборная Канады. Мы так не умеем. Мы как начинаем, так и заканчиваем. И если мы в первом матче болтаемся, как, стесняюсь сказать, цветок в проруби, то так и будем мучиться дальше, пока четвертьфинальная гильотина в руках каких-нибудь финнов или тех же самых швейцарцев (почему бы нет?) не прекратит эти мучения.



То есть по первому матчу уже можно будет сделать вполне определённые выводы, что нас на этой Олимпиаде ждёт. И вариантов типа: «Ну, команда же несыгранная, не накатана, в следующий раз сыграет лучше» тут уже не бывает. Нет, каждый, конечно, может считать по-своему, но жизненный опыт и статистика больших турниров подсказывают именно это.



К нашей команде я отношусь с большой любовью и с ещё большим скепсисом. Скепсис взялся от опять-таки скрупулёзного изучения хоккейной истории Олимпиад. Ну, не выигрывали мы их нахрапом и лихим кавалерийским наскоком. Самый удачный такой наскок был в Нагано-98, где мы имели супер-пупер-команду, но даже она ограничилась серебром.

Побеждали мы лишь тогда, когда долго и терпеливо к этому готовились минимум год, а во времена СССР и того больше. Сейчас же у нас было то, что вы сами знаете, и плана Б на случай неприезда энхаэловцев, по сути, не было. Поэтому и в перспективы второго подряд олимпийского золота в мужском хоккее я не верю, но очень надеюсь.



А это означает, что первый матч у нашей сборной… ну, наверное, завершится победой, но не такой, какой бы нам хотелось. То есть наши не пройдут по бедным и безответным швейцарцам асфальтоукладчиком, закатывая их под лёд. Будет игра относительно равных команд, мы окажемся где-то удачливее, где-то наглее. И в итоге победим, но с достаточно скромным преимуществом в пару шайб, причём совершенно не исключаю варианта, что вторая ляжет в пустые ворота на последних секундах», — сказал Лебедев.

Прогноз Виталия Славина с коэффициентом 4.15 на матч Россия — Швейцария.

Жамнов объяснил, почему сборная России не провела ни одного матча перед ОИ.

Илья Ковальчук: сборная России подходит к Олимпиаде во всеоружии.