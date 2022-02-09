Россия — Швейцария: прогноз Дмитрия Губерниева на матч олимпийского турнира по хоккею

Известный комментатор Дмитрий Губерниев дал прогноз на матч Олимпиады-2022 по хоккею Россия — Швейцария. Стартовый матч олимпийского хоккейного турнира в группе В начнётся в 11:40 мск.
Ставка: победа России за 1.52.
Россия — Швейцария: где покажут матч ОИ-2022?
«Россия однозначно сильнее сборной Швейцарии, мы лучше играем в хоккей. Однако недооценивать соперника не стоит, потому что он может преподнести сюрприз. Состав у него довольно неплохой. Думаю, мы обыграем Швейцарию.
Здесь главное – чтобы в масках не играли, с учётом некоторых прецедентов. От мужской сборной России по хоккею на Олимпиаде я жду золота!», — сказал Губерниев.
Помимо России и Швейцарии, в группе B на Олимпийских играх-2022 в Пекине также выступят сборные Чехии и Дании.
Прогноз Виталия Славина с коэффициентом 4.15 на матч Россия — Швейцария.
Жамнов объяснил, почему сборная России не провела ни одного матча перед Олимпиадой.
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