Александр Кожевников дал прогноз на матч Россия — Швейцария на ОИ-2022

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников дал прогноз на матч хоккейного турнира на ОИ-2022 между сборными России и Швейцарии, который состоится 9 февраля.
Ставка: сборная России победит в основное время 1.55.
«Опасаться на Олимпиаде нужно каждого соперника, ведь никто точно не знает сил друг друга. У швейцарцев добротная команда, им следует уделить много внимания. Сборная России, конечно, сильнее.
Россия — Швейцария: во сколько начало, по какому каналу смотреть?
Тренерский штаб отвечает за то, что кого-то не взяли в итоговый состав на Олимпиаду, но всё должно быть нормально. Ждём от нашей команды побед.
Вратарём на игру со сборной Швейцарии я бы выбрал товарища из Казани. Тимура Билялова. Мне импонирует его уверенность. Но этот вопрос тоже лежит на плечах тренерского штаба», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.
Сергей Гимаев-младший сделал прогноз на матч Россия — Швейцария.
Ставка Виталия Славина с коэффициентом 4.15 на матч Россия — Швейцария.
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