Россия — Швейцария, хоккей на ОИ-2022: прогноз Сергея Гимаева на матч мужских сборных

Комментатор КХЛ ТВ и бывший хоккеист Сергей Гимаев-младший дал прогноз на матч хоккейного турнира на зимней Олимпиаде в Пекине между сборными России и Швейцарии.

Ставка: победа сборной Швейцарии с форой (+2 гола) за 1.70.

«Матч со Швейцарией точно не станет для подопечных Алексея Жамнова лёгкой прогулкой. Швейцарцы собрали очень мощную команду и входят в число претендентов на медали ОИ-2022.

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Конечно, никого опасаться не надо. У сборной России прекрасная команда, которая претендует на золотые медали. Но к каждому оппоненту нужно внимательно готовиться, изучать его.



На мой взгляд, хорошо, что мы начинаем на ОИ-2022 именно с игры со Швейцарией. Эта команда станет отличным тестом для нашей команды. Будет понятно, как мы функционально готовы и на какие сочетания можем рассчитывать в дальнейшем», — сказал Гимаев-младший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

Ставка Виталия Славина с коэффициентом 4.15 на матч Россия — Швейцария.

Прогноз Максима Лебедева на матч Россия — Швейцария.

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