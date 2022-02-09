Россия — Швейцария на Олимпиаде-2022: прогноз Вячеслава Быкова на матч 9 февраля

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков сделал прогноз на матч Россия — Швейцария в первом туре группового этапа хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине.
Ставка: тотал больше 4.5 гола за 1.55.
«Тренерский штаб прекрасно изучил хоккеистов сборной Швейцарии, их плюсы и минусы. Думаю, они подготовят наших игроков к матчу. Недооценки возникнуть не должно — иначе это непрофессионалы, которые приехали на ОИ. Наша сборная — один из претендентов на титул. Желаю удачи ребятам и тренерскому штабу.
Россия — Швейцария: когда начало, где покажут?
Всем понятно, что игра со Швейцарией очень важна. На Олимпиаде слабых соперников не бывает. Швейцария — хорошая команда для того, чтобы в первом матче сразу же войти в турнир и работать на победу.
Сборная Швейцарии в самом деле опасна. Хоккей в Швейцарии сейчас достиг достаточно хорошего уровня. У них сбалансированная команда, есть игроки, для которых это далеко не первая Олимпиада: один из хоккеистов едет на пятые Игры. В составе есть и опытные, и молодые хоккеисты. Будет интересно», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Александр Кожевников дал прогноз на матч Россия — Швейцария.
Россия — Швейцария: эксперты назвали самый вероятный счёт матча.
Россия — Швейцария: прогноз Сергея Гимаева-младшего на матч ОИ-2022.
- 9 февраля 2022
-
06:00
-
03:00
- 8 февраля 2022
-
22:00
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:46
-
15:00
-
14:10
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
07:30
-
03:00
-
01:00
- 7 февраля 2022
-
23:51
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00