Россия — Швейцария на Олимпиаде-2022: прогноз Вячеслава Быкова на матч 9 февраля

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков сделал прогноз на матч Россия — Швейцария в первом туре группового этапа хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине.

Ставка: тотал больше 4.5 гола за 1.55.

«Тренерский штаб прекрасно изучил хоккеистов сборной Швейцарии, их плюсы и минусы. Думаю, они подготовят наших игроков к матчу. Недооценки возникнуть не должно — иначе это непрофессионалы, которые приехали на ОИ. Наша сборная — один из претендентов на титул. Желаю удачи ребятам и тренерскому штабу.

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Всем понятно, что игра со Швейцарией очень важна. На Олимпиаде слабых соперников не бывает. Швейцария — хорошая команда для того, чтобы в первом матче сразу же войти в турнир и работать на победу.



Сборная Швейцарии в самом деле опасна. Хоккей в Швейцарии сейчас достиг достаточно хорошего уровня. У них сбалансированная команда, есть игроки, для которых это далеко не первая Олимпиада: один из хоккеистов едет на пятые Игры. В составе есть и опытные, и молодые хоккеисты. Будет интересно», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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