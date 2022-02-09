Россия – Швейцария: прогноз Павла Лысенкова на игру ОИ-2022 по хоккею

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч олимпийского хоккейного турнира Россия – Швейцария.



Ставка: Россия забросит минимум 4 шайбы за 2.03.



«Наша команда готовилась под руководством Алексея Жамнова, Алексея Кудашова, Сергея Федорова, Сергея Гончара, Сергея Наумова достаточно долго. Прошли четыре микроцикла, нету положительных тестов на Covid ни у кого, наша команда находится с точки зрения физики в очень хорошем состоянии. Я бы даже сказал, что в идеальном.

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Что касается технико-тактических действий и сочетаний троек, то у нас есть ударное звено Гусев – Шипачев – Григоренко. Это идеальная тройка под большинство, которая здорово себя проявила на Кубке Первого канала. Да, есть вопросы по другим звеньям, потому что там есть хорошие ребята, которые могут бежать, толкаться и работать, но получится ли у них быть такими креативными, чтобы обеспечить результат в нападении? Мне кажется, что каждый в оставшихся трех звеньях может забить. В воротах будет Федотов.



Что касается швейцарцев, то у них два положительных теста на коронавирус, но потери незначительные. Другое дело, что лучшие швейцарские силы сейчас в НХЛ.



Россия считается тотальным фаворитом этого матча, поэтому найти достойный коэффициент, при котором Россия победит, сложно. Но есть коэффициент 2,03 на то, что Россия забросит минимум четыре шайбы. Я понимаю, что вы скажете, что Россия плохо начинает Олимпиады, но здесь не будет зрителей, а наша команда уже давно тренируется в Пекине. Мне кажется, что не будет какого-то сумасшедшего давления, которое помешает сделать то, что ты должен делать на льду.



Мне понравилось, как наша команда выглядела на Кубке Первого канала. Матчи со швейцарцами обычно проходят у нас очень бодро, так что индивидуальный тотал 3,5 шайбы надо пробивать. Такой мой прогноз», — сказал Лысенков.

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