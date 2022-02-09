Россия – Швейцария: прогноз Павла Лысенкова на игру ОИ-2022 по хоккею

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч олимпийского хоккейного турнира Россия – Швейцария.
Ставка: Россия забросит минимум 4 шайбы за 2.03.
«Наша команда готовилась под руководством Алексея Жамнова, Алексея Кудашова, Сергея Федорова, Сергея Гончара, Сергея Наумова достаточно долго. Прошли четыре микроцикла, нету положительных тестов на Covid ни у кого, наша команда находится с точки зрения физики в очень хорошем состоянии. Я бы даже сказал, что в идеальном.
Россия — Швейцария: во сколько начало, где покажут?
Что касается технико-тактических действий и сочетаний троек, то у нас есть ударное звено Гусев – Шипачев – Григоренко. Это идеальная тройка под большинство, которая здорово себя проявила на Кубке Первого канала. Да, есть вопросы по другим звеньям, потому что там есть хорошие ребята, которые могут бежать, толкаться и работать, но получится ли у них быть такими креативными, чтобы обеспечить результат в нападении? Мне кажется, что каждый в оставшихся трех звеньях может забить. В воротах будет Федотов.
Что касается швейцарцев, то у них два положительных теста на коронавирус, но потери незначительные. Другое дело, что лучшие швейцарские силы сейчас в НХЛ.
Россия считается тотальным фаворитом этого матча, поэтому найти достойный коэффициент, при котором Россия победит, сложно. Но есть коэффициент 2,03 на то, что Россия забросит минимум четыре шайбы. Я понимаю, что вы скажете, что Россия плохо начинает Олимпиады, но здесь не будет зрителей, а наша команда уже давно тренируется в Пекине. Мне кажется, что не будет какого-то сумасшедшего давления, которое помешает сделать то, что ты должен делать на льду.
Мне понравилось, как наша команда выглядела на Кубке Первого канала. Матчи со швейцарцами обычно проходят у нас очень бодро, так что индивидуальный тотал 3,5 шайбы надо пробивать. Такой мой прогноз», — сказал Лысенков.
Вячеслав Быков дал прогноз на матч Россия — Швейцария.
Прогноз Анатолия Емелина на матч Россия — Швейцария.
- 9 февраля 2022
-
10:45
-
10:30
-
10:27
-
10:15
-
10:01
-
09:00
-
08:00
-
06:00
-
03:00
- 8 февраля 2022
-
22:00
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:46
-
15:00
-
14:10
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
07:30
-
03:00
-
01:00
- 7 февраля 2022
-
23:51
-
20:00
-
19:00