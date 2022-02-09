Россия – Швейцария: ставка Германа Титова на стартовый матч Олимпиады-2022

Известный российский хоккеист и тренер, чемпион мира и призёр олимпийских игр Герман Титов сделал ставку на матч Олимпиады-2022 Россия – Швейцария.
Ставка: ТМ 5.5 за 1.71.
«Понятно, что от действующих олимпийских чемпионов все ждут победного старта. Но я бы не стал изначально приписывать нашей сборной победу над швейцарцами. В подготовке нашей команды к Играм многое настораживало, и теперь эти недочеты могут «аукнутся» во встрече с сильным соперником. Швейцарцы может и не являются командой топ-уровня, но крепким середняком, способным попортить нервишки любому – назвать можно.
Вячеслав Быков сделал прогноз на матч Россия — Швейцария.
В нынешнем составе российской сборной беспокоит очень уж небольшое количество острых забивных крайних – при том, что в этом амплуа у России никогда нет кадрового дефицита.
Кроме того, хоккеисты целый месяц без игровой практики. В Швейцарии тур местного чемпионата проходил еще в последние дни января, а у нас тот же ЦСКА сыграл последнюю встречу 5 января. Жаль, что не удалось ни с кем договориться по поводу «двусторонки».
Для взлома крепкой обороны соперника потребуются нетривиальные тренерские идеи, а при всем уважении опыта у Алексея Жамнова и его помощников для турнира такого уровня явно маловато. Думаю, что нас ждет малорезультативный поединок. Моя ставка – тотал меньше 5.5», — сказал Титов.
Владимир Крикунов дал прогноз на матч Россия — Швейцария.
Россия — Швейцария: когда начало, где покажут?
Александр Кожевников дал прогноз на матч Россия — Швейцария.
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