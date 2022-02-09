Россия — Швейцария: прогноз Дениса Казанского на матч группового этапа Олимпиады-2022

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч олимпийского хоккейного турнира Россия – Швейцария.



Ставка: победа России в 3-м периоде за 1.95.



«Стартовый матч для обеих команд, в такой ситуации это в некоторой степени гадание. Товарищеских матчей не было, понять боевой состав команд сложно. Можно делать выводы из ростера, но Россия, на мой взгляд, не явный фаворит этого турнира. Такой перекос в сторону России в этом матче больше связан с историческим контекстом, а не с реальностью.

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Швейцария очень опытная команда, в которой половине состава более 30 лет, а вторая половина подбирается к 30 годам. Очень хорошо катается, очень умная, очень быстрая, но при этом усталость по ходу турнира может сказаться. Может даже в этой игре.



У нас команда свежее, посмотрим, насколько интереснее. За счет молодости и свежести вполне вероятна победа сборной России в третьем периоде за хороший коэффициент 1,95. Давайте смотреть и болеть. Надеюсь, что третий период станет результативным и победным для нас», — сказал Казанский.

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