Россия – Швейцария: ставка Владимира Плющева на встречу Олимпиады-2022 в Пекине

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч Олимпиады-2022 Россия – Швейцария.



Ставка: ТМ 5 за 2.03.



«От сборной России можно ожидать чего угодно. Весьма странное формирование состава, когда в сборную не взяли сразу ряд игроков, достойных выступать на Олимпиаде, причем каждого с какой-то немыслимой формулировкой. Не пойдет в плюс и остановка чемпионата КХЛ.

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Многие игроки нынешней сборной свои последние матчи провели больше месяца назад, в то время как соперник продолжал сезон – чемпионат Швейцарии приостановили лишь несколько дней назад. Ну и еще, конечно же, отсутствие тренерского опыта практически у всех представителей штаба. Да, все эти ребята были хорошими игроками, но перед нашими глазами ни один пример, что звездный игрок далеко не всегда становится сильным тренером.



За выступление сборной тревожно. Отечественный хоккей всегда славился атакой. Если из нынешней сборной убрать динамовцев Шипачева и Галиева, сколько в общей сложности очков набрали в КХЛ остальные нападающие? С атакой у нас будут большие проблемы.



Швейцария – не подарок. Команда крепкая, мастеровитая и она вполне способна на сенсацию. Думаю, что много шайб мы не увидим, а потому хорошей ставкой считаю тотал меньше 5 шайб», — сказал Плющев.

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