«Аль-Хиляль» — «Челси»: прогноз Артура Петросьяна на матч клубного чемпионата мира

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/2 финала клубного чемпионата мира «Аль-Хиляль» — «Челси».
Ставка: победа «Аль-Хиляля» с форой (+2) за 1.70.
«У саудитов вполне, как выяснилось, приличная команда. Тренирует ее португалец Леонарду Жардим, которые пять лет руководил «Монако», а играют за них в недавнем прошлом далеко не последние игроки европейских лиг – Игало из «Уотфорда» и «МЮ», Марега из «Порту», Матеус Перейра из «Спортинга» и «Вест Брома»…
Прогноз Александра Елагина на матч «Манчестер Сити» — «Брентфорд».
С «Аль-Джазирой» в четвертьфинале они играючи разобрались, отгрузив им шесть мячей, и смотрелись очень даже ничего, пусть и на фоне среднего соперника.
«Челси» помучился с «Плимутом» в Кубке, еле выиграл в дополнительное время и после этого вылетел в Катар. Не думаю, что лондонцы собираются в полуфинале играть на полную мощь – хорошо, если они задействуют хотя бы 50% своих возможностей. Для них будет главным просто выйти в финал и избежать при этом травм», — сказал Петросьян.
Прогноз Виктора Гусева на матч «Милан» — «Лацио».
Прогноз Романа Павлюченко на матч «Тоттенхэм» — «Саутгемптон».
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