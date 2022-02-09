Чехия – Дания: ставка Анатолия Емелина на игру Олимпиады-2022

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин сделал ставку на матч Олимпиады-2022 Чехия – Дания.
Ставка: победа Чехии и ТБ 5.5 за 2.55.
«Датчане – одна из самых слабых команд-участниц Олимпиады. К тому же они постоянно пытаются играть в открытый творческий хоккей, не делают акцент на глухой откат.
Ставка на матч США — Китай с коэффициентом 2.20.
Поэтому шансы на сенсацию минимальны. Жду уверенной победы сборной Чехии. На турнире без игроков НХЛ это один из главных фаворитов. Вспомните, как 4 года назад в Корее славянская сборная дошла до полуфинала, в отличие от финнов, шведов или канадцев.
Точно надо брать тотал больше 5,5. Не только потому, что Дания не строит капканы — чехи тоже вряд ли засушат игру. Вратари команды перед Пекином перенесли ковид, пропускали тренировки, так что вряд ли они в идеальной форме. Обе команды немало пропустят. И тут двойная ставка: победа Чехии и тотал больше 5.5», — сказал Емелин.
Прогноз на матч Канада — Германия: «кленовые листья» не дадут шанса немцам.
Кожевников: не считаю сборную России по хоккею фаворитом Олимпиады.
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