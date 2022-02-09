Чехия — Дания: прогноз Максима Лебедева на матч Олимпиады-2022

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч олимпийского хоккейного турнира Чехия – Дания.



Ставка: ничья за 5.35.



«Понятно, что самыми пострадавшими от неучастия НХЛ в пекинской Олимпиаде стали сборные Канады и США, которым, в принципе, теперь ловить в Китае нечего. Главным бенефициаром этого безобразия, безусловно, стала сборная России, хоть она совершенно не была к этому готова. А вот следующими выгодоприобретателями следует считать те сборные второго-третьего эшелонов мирового хоккея, чей состав от неприезда заокеанских легионеров практически не изменился или изменился в слабой степени. Швейцария, Дания, Латвия, в меньшей степени Словакия – вот кто может на этом прыгнуть выше головы, как в Пхенчхане выпрыгнула сборная Германии.

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Но швейцарцам в своем первом прогнозе я шанса не дам, а вот датчанам дам, памятуя о традиционном «долгом запрягании», которым чешские сборные стали отличаться в последнее время буквально на всех крупных турнирах. А вот от датчан можно ждать неожиданностей. Почему именно от датчан? Германию отметаю сразу – снаряд два раза подряд в одну воронку не падает. У швейцарцев что-то подзатянулась смена поколений и среди молодежи особых звезд не видать. Вот и остается, по сути, одна Дания, у которой все спокойно и ровненько. И если датчане не перезаложились на своих НХЛовцев, которые у них тоже есть, то могут ведь и выстрелить.



Вот и пусть стреляют. Совсем застрелить куда более опытную сборную Чехии было бы вопиющей наглостью. Но вот сыграть вничью в основное время – почему бы нет? Особенно если обе команды будут соревноваться в насильной отдаче друг другу игровой инициативы, поскольку обе предпочитают действовать вторым номером. Поэтому ставлю на ничью в основное время, а второе очко не мытьем, так катаньем более мастеровитые чехи доберут уже потом.



Пусть олимпийский турнир мужских хоккейных команд начнется с неожиданности, но не в исполнении сборной России», — сказал Лебедев.

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