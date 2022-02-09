«Манчестер Сити» — «Брентфорд»: прогноз Дениса Наливайко на матч АПЛ

Спортивный комментатор на Setanta Sports, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 24-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Манчестер Сити» — «Брентфорд».



Ставка: ТБ 10.5 угловых за 1.75.



«Понятно, что «Сити» фаворит, даже несмотря на то, что «Брентфорд» очень симпатичная команда. Явно она сумеет навязать «Манчестер Сити» какую-то борьбу.

Прогноз Александра Елагина на матч «Манчестер Сити» — «Брентфорд».

Команда любит играть через прессинг, любит взять соперника и придушить. Очень любопытно в целом, как в «Брентфорд» встроится Кристиан Эриксен. Окажется ли он хотя бы в заявке в этом матче.



«Манчестер Сити» явный фаворит, «Сити» будет много владеть мячом и атаковать. Следовательно, будет много угловых у ворот «Брентфорда». Предлагаю в этом матче играть тотал больше 10.5 угловых с коэффициентом 1.75. Мне кажется, это довольно неплохая сделка», — сказал Наливайко.

Прогноз Максима Калиниченко на матч «Милан» — «Лацио».

Прогноз Артура Петросьяна на матч «Аль-Хиляль» — «Челси».

Прогноз Романа Павлюченко на матч «Тоттенхэм» — «Саутгемптон».