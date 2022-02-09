«Манчестер Сити» — «Брентфорд»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата Англии

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Брентфорд».
Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-2.5) за 1.96.
«Тяжёлые времена для «Брентфорда». Команда проиграла 4 матча в чемпионате, плюс очень тяжёлая кубковая игра с «Эвертоном» и крупное поражение 1:4. Поэтому в матче с «Сити» шансов практически нет.
Прогноз Александра Елагина на матч «Манчестер Сити» — «Брентфорд».
«Манчестер Сити» круто сыграл в Кубке, но был и удивительный результат с «Саутгемптоном» в чемпионате – 1:1. Думаю, что такая ситуация не повторится.
«Горожане» забивают 4 и больше голов в половине из последних матчей. Думаю, что и здесь тоже разойдутся, с учётом больших сложностей «Брентфорда» в атаке.
Да, у «Сити» есть проблемы с обороной, как это ни парадоксально. Крайне мало сухих матчей мы видим в исполнении команды Пепа Гвардиолы.
Но даже если «Брентфорд» забьёт, то утащить какие-то очки домой у него не получится. «Манчестер Сити» победит с форой (-2.5)», — сказал Казанский.
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