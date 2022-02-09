Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Манчестер Сити» — «Брентфорд»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата Англии

«Манчестер Сити» — «Брентфорд»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата Англии
Комментарии

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Брентфорд».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-2.5) за 1.96.

«Тяжёлые времена для «Брентфорда». Команда проиграла 4 матча в чемпионате, плюс очень тяжёлая кубковая игра с «Эвертоном» и крупное поражение 1:4. Поэтому в матче с «Сити» шансов практически нет.

Прогноз Александра Елагина на матч «Манчестер Сити» — «Брентфорд».

«Манчестер Сити» круто сыграл в Кубке, но был и удивительный результат с «Саутгемптоном» в чемпионате – 1:1. Думаю, что такая ситуация не повторится.

«Горожане» забивают 4 и больше голов в половине из последних матчей. Думаю, что и здесь тоже разойдутся, с учётом больших сложностей «Брентфорда» в атаке.

Да, у «Сити» есть проблемы с обороной, как это ни парадоксально. Крайне мало сухих матчей мы видим в исполнении команды Пепа Гвардиолы.

Но даже если «Брентфорд» забьёт, то утащить какие-то очки домой у него не получится. «Манчестер Сити» победит с форой (-2.5)», — сказал Казанский.

«Милан» — «Лацио»: во сколько начало, где покажут?

Антонио Конте: удивлён, что Эриксен перешёл в «Брентфорд».

Марсьяль: меня хотели подписать «Барса» и «Юве», но приоритетом была «Севилья».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022