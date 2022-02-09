«Тоттенхэм» — «Саутгемптон»: прогноз Ильи Казакова на встречу чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 24-го тура АПЛ «Тоттенхэм» – «Саутгемптон».



Ставка: обе забьют за 1.78.



«Совсем недавно мы видели, как «святые» играли против «Манчестер Сити». Они сотворили настоящую сенсацию, отобрав два очка у команды Гвардиолы. Но потом было гостевое поражение от «Вулверхэмптона».

Прогноз Романа Павлюченко на матч «Тоттенхэм» — «Саутгемптон».

Совершенно непонятно, чего ждать от игры с «Тоттенхэмом», который окреп при Конте. Команда действительно играет так, что становится понятно, почему итальянца позвали на эту должность.



Посмотрим на коэффициенты букмекеров. Удивительно, но победа «Тоттенхэма» оценивается высоко. Успех «шпор» можно взять с коэффициентом около 1.6. Поэтому мне кажется, что тут не надо даже думать.



Также я бы поставил на то, что обе команды забьют. Это пари проходило в 90% случаях. Очень много последних очных встреч были верховыми. Поэтому я бы взял ещё это пари», — сказал Казаков.

Прогноз Артура Петросьяна на матч «Аль-Хиляль» — «Челси».

Прогноз Виктора Гусева на матч «Милан» — «Лацио».

Прогноз Александра Елагина на матч «Манчестер Сити» — «Брентфорд».