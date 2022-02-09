Кэмерон Норри — Карен Хачанов: ставка Надежды Петровой на матч турнира в Роттердаме

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч турнира в Роттердаме Кэмерон Норри – Карен Хачанов.
Ставка: победа Хачанова за 1.80.
«26-летний Кэмерон Норри крайне неудачно выступает в этом году. Из пяти матчей он смог выиграть только один – в матче первого круга нынешнего турнира в Роттердаме у француза Уго Умбера, остальные четыре поединка в Австралии он проиграл.
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Для 13-й ракетки мира, который в октябре прошлого года стал победителем турнира в Индиан-Уэллсе, год начался тяжело, и британец не прочь выправить ситуацию. Для этого нужно хорошо выступить в Нидерландах. Норри – 6-й сеяный на турнире.
Карен Хачанов в открытом чемпионате Австралии в январе был остановлен будущим победителем, великим Рафаэлем Надалем. После того турнира Карен сыграл лишь один матч тут, переиграв Алексея Попырина, выступающего за Австралию. Поединок получился весьма непростым, и его судьба решилась на тай-брейке. Хачанов проявил характер, уступая 3:5 на тай-брейке, сумел вырвать победу – 8:6.
Хотелось бы, чтобы Карен прошёл британца. Судя по котировкам, он небольшой фаворит. В последнем очном матче Хачанов победил в трёх сетах. Таким же будет исход и сегодня. Ставлю на победу Хачанова», — сказала Петрова.
Карацев — о Медведеве: ты не можешь сказать болельщикам: «Ну же, болейте за меня».
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