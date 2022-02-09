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«Тоттенхэм» — «Саутгемптон»: ставка Романа Павлюченко на встречу АПЛ

«Тоттенхэм» — «Саутгемптон»: ставка Романа Павлюченко на встречу АПЛ
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Саутгемптон».

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 1.63.

«Тоттенхэм» находится на седьмом месте в чемпионате и продолжает бороться за зону еврокубков, пусть и забито не так много голов — в 20 турах только 26 результативных выстрелов. В предыдущем туре он не смог дать бой более подготовленному лондонскому «Челси» (0:2) в принципиальной встрече.

Прогноз Александра Елагина на матч «Манчестер Сити» — «Брентфорд».

«Саутгемптон» располагается на 12-й строчке в чемпионате, имея в своем активе 25 очков. Тем не менее на выезде он не так опасен, поскольку выиграл всего дважды в сезоне. Справедливости ради, не так давно клуб смог отобрать очки у лидирующего «Манчестер Сити» (1:1).

На мой взгляд, фаворитом в этой паре выглядят «шпоры», что неожиданностью не является. Задачи у коллективов сильно различаются, хозяева всё-таки сражаются за высокие позиции и в каждой встрече нацелены на три балла.

К тому же на выезде «святые» не так часто удивляют, да и реванш нужно взять за ничью в первом круге. Вообще, в очных противостояниях перевес на стороне столичного коллектива», — сказал Павлюченко.

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