Александр Бублик — Энди Маррей: ставка Надежды Петровой на игру турнира в Роттердаме

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч турнира в Роттердаме Александр Бублик – Энди Маррей.



Ставка: победа Маррея за 1.67.



«Несколько дней назад Александр Бублик (24 года, 31-я ракетка мира) из Казахстана выиграл турнир во Франции, одолев в финале весьма грозного соперника – своего тёзку Зверева (3-я ракетка мира), выступающего за Германию – 6:4, 6:3. Судя по этой победе, можно сказать, что Бублик сейчас находится в весьма неплохой форме. Всего в этом году он провёл 8 матчей, из которых выиграл 6.

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Сегодняшний соперник – уже опытный 34-летний британец Энди Маррей, лучшие годы которого позади. Маррей – двукратный олимпийский чемпион (Лондон в 2012 году и Рио-де-Жанейро в 2016-м) и бывшая первая ракетка мира. Сейчас Маррей — 95-й в мировом рейтинге. В январе он дошёл до финала турнира в Сиднее, где уступил нашему Аслану Карацеву, а затем неудачно сыграл в Открытом чемпионате Австралии, где смог пройти лишь один круг, уступив малоизвестному японцу Таро Дэниэлу в трёх сетах.



В любом случае Маррей «не подарок». Он уже однажды побеждал Бублика. Было это, правда, уже давно – почти пять лет назад, но тем не менее. На этот раз считаю, что Маррей тоже выиграет. Ставлю на его победу», — сказала Петрова.

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