Олимпиада-2022, Пекин, коньки, женщины, 5000 м, где смотреть онлайн, прямая трансляция

10 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдут соревнования по конькобежному спорту у женщин на дистанции 5000 м. Начало — в 15:00 мск.

Елистратов расплакался после завоевания бронзы на дистанции 1500 м по шорт-треку.

Прямую трансляцию из Китая можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Арена».



Букмекеры считают явным фаворитом предстоящих соревнований конькобежку из Нидерландов Ирен Схаутен. Поставить на её победу можно с коэффициентом 1.25.



Кроме того, в числе претендентов на медали аналитики видят спортсменку из Канады Изабель Вайдеман — её успех оценили коэффициентом 7.00. За 9.00 можно поставить на Мартину Сабликову из Чехии.



Из российских спортсменов выше всего котируются шансы Натальи Ворониной. На победу россиянки можно сделать ставку с коэффициентом 19.00. В Пхёнчхане-2018 Воронина завоевала бронзовую медаль на этой дистанции.

Отскочили. Сборная России по хоккею чудом выиграла в первом матче на ОИ.

Васильев — о составе сборной России по биатлону на спринты: всё ожидаемо.

Нашёл в России любовь и принёс стране золото ОИ. Вик Уайлд уходит из спорта.