Олимпиада-2022, Пекин, коньки, женщины, 5000 м, где смотреть онлайн, прямая трансляция

10 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдут соревнования по конькобежному спорту у женщин на дистанции 5000 м. Начало — в 15:00 мск.
Елистратов расплакался после завоевания бронзы на дистанции 1500 м по шорт-треку.
Прямую трансляцию из Китая можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Арена».
Букмекеры считают явным фаворитом предстоящих соревнований конькобежку из Нидерландов Ирен Схаутен. Поставить на её победу можно с коэффициентом 1.25.
Кроме того, в числе претендентов на медали аналитики видят спортсменку из Канады Изабель Вайдеман — её успех оценили коэффициентом 7.00. За 9.00 можно поставить на Мартину Сабликову из Чехии.
Из российских спортсменов выше всего котируются шансы Натальи Ворониной. На победу россиянки можно сделать ставку с коэффициентом 19.00. В Пхёнчхане-2018 Воронина завоевала бронзовую медаль на этой дистанции.
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