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Олимпиада-2022, кёрлинг, женщины, Россия — США, смотреть онлайн прямую трансляцию матча

Олимпиада-2022, кёрлинг, женщины, Россия — США, смотреть онлайн прямую трансляцию матча
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9 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдёт матч по кёрлингу между женскими сборными России и США. Начало запланировано на 04:05 мск. Прямую трансляцию из Китая можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Игра».

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Букмекеры считают небольшим фаворитом предстоящего противостояния команду России. Поставить на победу россиянок можно с коэффициентом 1.64. Шансы сборной США аналитики оценили коэффициентом 2.13.

Поставить на то, что россиянки завоюют золотые медали, можно с коэффициентом 15.00. Шансы американок оценивают коэффициентом 18.00. Главный фаворит — сборная Канады, на неё можно сделать ставку за 4.50.

За сборную России по кёрлингу на Олимпиаде-2022 выступят Алина Ковалёва (скип), Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

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