Олимпиада-2022 в Пекине, лыжные гонки, женщины, 10 км, смотреть прямую трансляцию онлайн

10 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдёт лыжная гонка на 10 км у женщин классическим стилем. Начало запланировано на 10:00 мск. Прямую трансляцию из Китая можно будет посмотреть на Первом канале.

Елена Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ.

Букмекеры считают явным фаворитом предстоящего соревнования олимпийскую чемпионку в скиатлоне Терезу Йохауг из Норвегии. Поставить на победу Йохауг можно с коэффициентом 1.25.



Кроме того, в числе претендентов на золотую медаль аналитики называют представительницу Швеции Фриду Карлссон (коэффициент на победу — 7.00), спортсменку из Финляндии Кертту Нисканен (10.00), шведку Эббу Андерссон, финку Кристу Пармакоски и россиянку Наталью Непряеву (все — 18.00).



На россиянок Юлию Ступак и Татьяну Сорину эксперты предлагают коэффициент 60.00.

Прогноз Маркуса Крамера на 10 км классическим стилем у женщин.

Норвежский журналист: Вяльбе устраивает театр, объявляя нам бойкот.

Ставка на 10 км классическим стилем у женщин: Наталья Непряева снова с медалью!