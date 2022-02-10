Олимпиада-2022, сноуборд-кросс, мужчины, смотреть прямую трансляцию онлайн 10 февраля

10 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдут соревнования по сноуборд-кроссу среди мужчин. Начало запланировано на 06:15 мск. Прямую трансляцию из Китая можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Страна» и на сайте matchtv.ru.

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Букмекеры считают фаворитом соревнований представителя Австрии Алессандро Хеммерле. Поставить на его победу можно с коэффициентом 5.00. В числе фаворитов также ещё один австриец Якоб Дусек и немец Мартин Нёрль, на них дают коэффициент 6.00. Сделать ставку на голландца Глена де Блуа, француза Мерлина Сурже или Элиота Грондена из Канады можно за 7.50.



Россиян в числе фаворитов соревнований нет. Поставить на победу нашего сноубордиста Даниила Донских можно с коэффициентом 90.00.

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