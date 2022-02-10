Фигурное катание, мужчины, произвольная программа, смотреть прямую трансляцию онлайн

10 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдут соревнования по фигурному катанию. Мужчины продемонстриуют свои произвольные программы. Начало запланировано на 04:30 мск. Прямую трансляцию из Китая можно будет посмотреть на телеканале «Россия 1».

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После короткой программы лидирует американец Нэйтан Чен, который установил в этой части выступления мировой рекорд. Букмекеры уверены, что американец не растеряет преимущество, поставить на его победу можно за 1.05.



За 10.00 можно поставить на японца Юму Кагияму. Он идёт вторым, отставая от Чена почти на 6 баллов. Шансы Юдзуру Ханю аналитики оценили коэффициентом 20.00. Ханю провалил короткую программу, завершив её только восьмым. Поставить на Шому Уно, который пока на 3-й позиции, можно за 22.00.



Россияне в короткой программе выступили неудачно. Евгений Семененко занимает седьмую позицию, поставить на его победу можно за 110.00. Марк Кондратюк находится на 15-м месте, на него можно сделать ставку за 130.00. Ну а шансы Андрея Мозалёва оценили коэффициентом 250.00, он занимает 23-е место по итогам короткой программы.

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