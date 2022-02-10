Олимпиада-2022, фристайл, акробатика, микст, смотреть прямую трансляцию онлайн 10 февраля

10 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдут соревнования по фристайлу. Смешанные команды будут соревноваться в лыжной акробатике.
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Начало запланировано на 14:00 мск. Прямую трансляцию из Китая можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
Букмекеры считают фаворитом соревнований сборную Китая. Сделать ставку на то, что хозяева Олимпиады-2022 смогут завоевать золотые медали, можно с коэффициентом 1.90.
В числе претендентов на высокие места в этой дисциплине и сборная России. Поставить на победу наших фристайлистов можно с коэффициентом 3.00. Шансы остальных команд оцениваются ниже: к примеру, на США и Швейцарию можно сделать ставку с коэффициентом 8.00, а поставить на победу сборной Украины можно за 15.00.
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