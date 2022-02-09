Маркус Крамер сделал прогноз на разделку у женщин в лыжных гонках на Олимпиаде в Пекине

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер сделал прогноз на гонку с раздельным стартом классическим стилем на 10 км у женщин на ОИ-2022.



Ставка: Юлия Ступак финиширует в топ-6 за 4.50.



«Юлия Ступак была очень разочарована после скиатлона, так что к её словам нужно отнестись с пониманием. Она много тренировалась, вкладывала все свои силы в подготовку к Олимпиаде в Пекине, а в скиатлоне ничего не получилось.

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Зато в спринте Юлия продемонстрировала лучшую на моей памяти квалификацию на крупном турнире. Дальше, возможно, нас кто-то сглазил. Не хватило всего шести сотых для прохода в следующий раунд лаки-лузером.



Физическая готовность у Юлии стала лучше. Она сейчас не в отличной форме, но готова намного лучше. Конечно, после вылета в четвертьфинале она была расстроена. Мы поговорили с ней об этом, как и с Сергеем Устюговым. Надеюсь, она сумеет проявить себя на ОИ-2022 и в оставшихся гонках ей повезёт сильнее», — сказал Крамер.

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