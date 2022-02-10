Лыжные гонки на ОИ-2022. Дмитрий Губерниев дал прогноз на разделку у женщин

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сделал прогноз на гонку с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на Олимпиаде в Китае, которая состоится 10 февраля.

Ставка: представительница сборной России попадёт на подиум за 2.75.

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«У сборной Норвегии есть настоящая звезда, есть очень сильная команда. Сразу несколько девушек способны попасть за подиум. Но я очень надеюсь, что наши лыжницы преобразятся и выдадут максимум.

Думаю, что борьба тут будет. Всё же каждый будет предоставлен сам себе. Зависеть всё будет в первую очередь от функциональной готовности. За медали точно будем в гонке с раздельным стартом бороться. Если повезёт, попадём в топ-3», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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