«Ливерпуль» — «Лестер»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Лестер».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 1.68.



«Ливерпуль» располагается на втором месте в турнирной таблице и возглавляет погоню за лидирующим «Манчестер Сити». У команды самая результативная атакующая линия чемпионата — 58 забитых мячей, плюс ко всему лидеры Салах и Мане возвращаются с Кубка Африканских Наций.

«Ливерпуль» — «Лестер»: когда начало, где покажут?

«Лестер» оказался на промежуточной десятой строчке в чемпионате. К тому же большую часть очков «лисы» зарабатывают на родном стадионе. В предыдущем туре они не смогли одолеть «Брайтон» (1:1), а до этого не лучшим образом сыграли в обороне против «Тоттенхэма».



На мой взгляд, в этой паре все прозрачно. «Красных» я назову явными фаворитами этой пары, всё-таки коллектив находится в прекрасной форме и имеет достаточно крепкий сыгранный состав, способный бороться за самые высокие позиции.



К тому же «лисы» мне особо не нравятся в последних турах, слишком много они стали пропускать, да и на выезде демонстрируют блеклую игру. Дома у них ещё были бы шансы, но на «Энфилде» придется сложно», — сказал Павлюченко.

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