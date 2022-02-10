«Ливерпуль» — «Лестер»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Лестер».
Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 1.68.
«Ливерпуль» располагается на втором месте в турнирной таблице и возглавляет погоню за лидирующим «Манчестер Сити». У команды самая результативная атакующая линия чемпионата — 58 забитых мячей, плюс ко всему лидеры Салах и Мане возвращаются с Кубка Африканских Наций.
«Ливерпуль» — «Лестер»: когда начало, где покажут?
«Лестер» оказался на промежуточной десятой строчке в чемпионате. К тому же большую часть очков «лисы» зарабатывают на родном стадионе. В предыдущем туре они не смогли одолеть «Брайтон» (1:1), а до этого не лучшим образом сыграли в обороне против «Тоттенхэма».
На мой взгляд, в этой паре все прозрачно. «Красных» я назову явными фаворитами этой пары, всё-таки коллектив находится в прекрасной форме и имеет достаточно крепкий сыгранный состав, способный бороться за самые высокие позиции.
К тому же «лисы» мне особо не нравятся в последних турах, слишком много они стали пропускать, да и на выезде демонстрируют блеклую игру. Дома у них ещё были бы шансы, но на «Энфилде» придется сложно», — сказал Павлюченко.
Прогноз Эдуарда Мора на матч «Ливерпуль» — «Лестер».
Прогноз Романа Нагучева на матч «Ливерпуль» — «Лестер».
Прогноз Александра Елагина на матч «Вулверхэмптон» — «Арсенал».
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