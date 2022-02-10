«Аталанта» — «Фиорентина»: ставка Максима Калиниченко на игру Кубка Италии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч Кубка Италии «Аталанта» – «Фиорентина».
Ставка: ТБ 3 за 2.02.
«В четвертьфинале Кубка Италии встретятся «Аталанта» и «Фиорентина». На первый взгляд может показаться, что исход игры очевиден. Но всё-таки сейчас в этой паре может быть не всё так просто.
«Аталанта» — «Фиорентина»: когда начало, где смотреть?
«Фиорентина» проводит довольно хороший сезон, идёт высоко в таблице Серии А. Даже борются «фиалки» за еврокубки. Хотя, конечно, очень неоднозначный матч они провели с «Лацио» в последнем туре Серии А – проиграли 0:3.
Тем не менее сейчас это не та «Фиорентина», к которой мы привыкли. Это уже не тот клуб, который располагается ниже середины таблицы. С командой из Флоренции уже нужно считаться и уважать.
Ну а «Аталанта» немного просела к середине сезона Серии А. Бергамаски тоже проиграли в последнем матче. Причём команда Гасперини потерпела поражение от менее сильного соперника в сравнении с неудачей «Фиорентины» — от «Кальяри» (1:2).
Пропустила «Аталанта» в топ-4 «Ювентус». Будет клуб, конечно, пытаться вернуть себе место выхода в ЛЧ. Однако сейчас речь про Кубок. Наверняка подопечные Гасперини не отдадут этот матч просто так. По силам бергамаски сейчас немного увереннее себя чувствуют.
Но я всё-таки предложу поставить на голы. Обе команды уверенно играют в атаке и при этом много пропускают время от времени. Так что здесь мой выбор – тотал больше трёх мячей», — сказал Калиниченко.
Ставка на матч «Ювентус» — «Сассуоло» с коэффициентом 2.30.
Сарри: Кубок Италии — один из самых неспортивных турниров в мире.
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