Дания — Россия: фрибет 2000 рублей к матчу Олимпиады-2022
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11 февраля пройдёт матч группового этапа хоккейного турнира Олимпиады-2022 между сборными Дании и России. Начало — в 07:10 мск. Ты можешь получить фрибет 2000 рублей от букмекера «Фонбет» и использовать его на любое событие!
Чтобы получить бонус, выполни простые действия:
1. Зарегистрируйся в БК «Фонбет».
2. Скачай приложение «Фонбет» и пополни счёт на сумму от 100 рублей.
Фрибет будет доступен в мобильном приложении «Фонбет» сразу после установки.
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