Дания — Россия: прогноз Максима Лебедева на матч Олимпиады-2022

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч олимпийского хоккейного турнира Дания — Россия.



Ставка: победа России с форой (-2.5) за 1.99.



«Можно, конечно, зайти издалека, с женского хоккея, и вспомнить, как финские примадонны умыли наших всухую, даже не снимая медицинских масок. Все ждали, когда же финки задохнутся и сдохнут, но они оказались живучими. Более того, глядя на унылую игру нашей сборной, казалось, что финки могут поверх масок надеть общевойсковые защитные комплекты с противогазами, и это нашим тоже не поможет. Такая вот у нас женская сборная.

Дания — Россия: когда начало, где смотреть?

А после женской на Олимпиаде стартовала мужская команда. Стартовала с победы, причём сумела победить, не забросив ни одной шайбы. А ту единственную шайбу, принёсшую нам победу, швейцарцы забросили себе сами. И нам казалось, что наши парни начали Олимпиаду гнусно, отвратительно и мерзопакостно, но после них на лёд вышли чехи с датчанами, и выяснилось, что наши-то ещё ого-го, наши-то в порядке – по крайней мере, по сравнению с чехами, которые в своём стартовом матче умудрились проиграть самой слабой команде на Олимпиаде.



Впрочем, я не согласен, что датчане – самая слабая олимпийская команда. Она не является таковой, даже если не считать сборную хозяев. Датчане меньше других пострадали от неприезда энхаэловцев. Они как готовились к Олимпиаде, так и продолжили готовиться, практически не заметив заокеанского демарша, тогда как чехам, как и нам, пришлось полностью перестраиваться. У нас это получилось немного лучше, у чехов – немного хуже, отсюда и результаты первого игрового дня мужского хоккейного турнира в Пекине. А наш матч второго тура с датчанами внезапно превратился во встречу лидеров группы и практически в матч за победу в этой самой группе. А стало быть, и за прямой выход в четвертьфинал, да ещё с весьма вкусного места.



Несмотря на то что, по моему глубокому убеждению, нашей сборной очень нужен седьмой матч в 1/8 финала, предположу, что до него мы всё-таки не доиграемся. Как бы ни были сильны датчане, какие бы у нас ни были проблемы, но это уже будет второй матч на турнире. И наши парни обязаны датчан не просто переигрывать, а перекусывать пополам, причём делать это ещё в первом периоде, не откладывая дело в долгий ящик. Поэтому мой прогноз будет таким: победа нашей команды непременно в основное время и с преимуществом от трёх шайб и более», — сказал Лебедев.

Ещё один прогноз на матч Дания — Россия: с такой игрой чемпионом не стать.

Ставка на матч Чехия — Швейцария с коэффициентом 2.65.

Сергей Фёдоров: в матче со Швейцарией немного переборщили с креативом.