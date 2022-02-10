Во сколько играют Дания — Россия на Олимпиаде-2022, где смотреть и какой прогноз

11 февраля состоится матч группового этапа хоккейного турнира Олимпиады Дания — Россия. Начало встречи — в 7:10 мск. Посмотреть прямую трансляцию матча можно будет на Первом канале.

Прогноз на матч Дания — Россия: с такой игрой чемпионом не стать.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям. Поставить на победу сборной России в основное время можно с коэффициентом 1.28, успех сборной Дании идёт за 8.30. На ничью по итогам 60 минут предлагают поставить за 6.35.



Аналитики считают, что матч группового этапа Олимпиады по хоккею Дания — Россия 11 февраля будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.40, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.72. Гол в первые 10 минут доступен в букмекерских конторах за 1.69. Вероятность серии буллитов оценена экспертами коэффициентом 11.25.



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