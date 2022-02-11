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Олимпиада-2022, биатлон, женщины, спринт 7,5 км, смотреть прямую трансляцию онлайн

Олимпиада-2022, биатлон, женщины, спринт 7,5 км, смотреть прямую трансляцию онлайн
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11 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдёт биатлонная гонка на 7.5 км у женщин. Начало запланировано на 12:00 мск. Прямую трансляцию из Китая можно будет посмотреть на Первом канале.

Анфиса Резцова сделала прогноз на спринтерскую гонку у женщин на Олимпиаде в Пекине.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего соревнования норвежскую биатлонистку Марте Рёйселанд. Поставить на её победу можно с коэффициентом 4.50.

Кроме того, в числе претендентов на золотую медаль аналитики называют представительницу Швеции Эльвиру Эберг (коэффициент на победу — 6.50), немку Денизе Херрман (9.00), норвежку Тириль Экхофф (9.00).

Из россиянок, по мнению букмекеров, лучшие шансы у Кристины Резцовой, поставить на её триумф можно за 18.00. Шансы Ульяны Нигматуллиной оценили коэффициентом 80.00, а на Светлану Миронову можно сделать ставку за 125.00.

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