Олимпиада-2022, биатлон, женщины, спринт 7,5 км, смотреть прямую трансляцию онлайн

11 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдёт биатлонная гонка на 7.5 км у женщин. Начало запланировано на 12:00 мск. Прямую трансляцию из Китая можно будет посмотреть на Первом канале.
Анфиса Резцова сделала прогноз на спринтерскую гонку у женщин на Олимпиаде в Пекине.
Букмекеры считают фаворитом предстоящего соревнования норвежскую биатлонистку Марте Рёйселанд. Поставить на её победу можно с коэффициентом 4.50.
Кроме того, в числе претендентов на золотую медаль аналитики называют представительницу Швеции Эльвиру Эберг (коэффициент на победу — 6.50), немку Денизе Херрман (9.00), норвежку Тириль Экхофф (9.00).
Из россиянок, по мнению букмекеров, лучшие шансы у Кристины Резцовой, поставить на её триумф можно за 18.00. Шансы Ульяны Нигматуллиной оценили коэффициентом 80.00, а на Светлану Миронову можно сделать ставку за 125.00.
Биатлон на ОИ-2022: Йоханнес Бё дал прогноз на мужской спринт.
Легков назвал фаворитов женской эстафеты по лыжным гонкам на Олимпиаде-2022 в Пекине.
- 11 февраля 2022
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
05:00
- 10 февраля 2022
-
23:00
-
21:00
-
19:55
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
04:00
-
02:00
-
01:00
- 9 февраля 2022
-
23:43
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00