Олимпиада-2022, Пекин, коньки, женщины, 10 000 м, где смотреть онлайн, прямая трансляция

11 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдут соревнования по конькобежному спорту у мужчин на дистанции 10 000 м. Начало — в 11:00 мск.

Елистратов расплакался после завоевания бронзы на дистанции 1500 м по шорт-треку.

Прямую трансляцию из Китая можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Арена».



Букмекеры считают явным фаворитом предстоящих соревнований представителя Швеции Нильса ван дер Пула. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.13.



Кроме того, в числе претендентов на медали аналитики видят голландца Йоррита Бергсма, его успех оценили коэффициентом 7.50. За 13.00 можно поставить на его соотечественника Патрика Руста.

В числе фаворитов и россиянин Александр Румянцев, сделать ставку на его победу можно с коэффициентом 15.00. Сделать ставку на ещё одного российского конькобежца Данилу Семерикова предлагают за 150.00.

Биатлон. Анфиса Резцова сделала прогноз на спринтерскую гонку у женщин на ОИ-2022.

На Валиеву продолжают лить грязь. Почему МОК до сих пор молчит?

Эксперты назвали шансы Большунова выиграть разделку на 15 км на зимней Олимпиаде.