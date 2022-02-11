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Олимпиада-2022, Пекин, коньки, женщины, 10 000 м, где смотреть онлайн, прямая трансляция

Олимпиада-2022, Пекин, коньки, женщины, 10 000 м, где смотреть онлайн, прямая трансляция
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11 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдут соревнования по конькобежному спорту у мужчин на дистанции 10 000 м. Начало — в 11:00 мск.

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Прямую трансляцию из Китая можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Арена».

Букмекеры считают явным фаворитом предстоящих соревнований представителя Швеции Нильса ван дер Пула. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.13.

Кроме того, в числе претендентов на медали аналитики видят голландца Йоррита Бергсма, его успех оценили коэффициентом 7.50. За 13.00 можно поставить на его соотечественника Патрика Руста.

В числе фаворитов и россиянин Александр Румянцев, сделать ставку на его победу можно с коэффициентом 15.00. Сделать ставку на ещё одного российского конькобежца Данилу Семерикова предлагают за 150.00.

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