Олимпиада-2022 в Пекине, лыжные гонки, мужчины, 15 км, смотреть прямую трансляцию онлайн

11 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдёт лыжная гонка на 15 км у мужчин классическим стилем. Начало запланировано на 10:00 мск. Прямую трансляцию из Китая можно будет посмотреть на телеканале «Россия 1».
Йоханнес Клебо назвал двух фаворитов разделки на ОИ-2022.
Букмекеры считают фаворитом предстоящего соревнования финского лыжника Ийво Нисканена. Сделать ставку на его победу можно с коэффициентом 2.00. Практически на том же уровне котируется и победа олимпийского чемпиона в скиатлоне Александра Большунова, поставить на него можно за 2.05.
Кроме того, в числе претендентов на золотую медаль аналитики называют чемпиона Пекина в спринте Йоханнеса Клебо из Норвегии (коэффициент 6.50).
Из других россиян с коэффициентом 25.00 можно поставить на серебряного призёра скиатлона Дениса Спицова и Алексея Червоткина. Шансы Сергея Устюгова оценили коэффициентом 35.00, а на Ивана Якимушкина можно поставить за 50.00.
Первый тренер Устюгова оценил слова лыжника о завершении карьеры.
Анфиса Резцова сделала прогноз на спринтерскую гонку у женщин по биатлону на Олимпиаде.
Йоханнес Бё сделал прогноз на мужской спринт по биатлону на ОИ-2022.
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