Олимпиада-2022 в Пекине, лыжные гонки, мужчины, 15 км, смотреть прямую трансляцию онлайн

11 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдёт лыжная гонка на 15 км у мужчин классическим стилем. Начало запланировано на 10:00 мск. Прямую трансляцию из Китая можно будет посмотреть на телеканале «Россия 1».

Йоханнес Клебо назвал двух фаворитов разделки на ОИ-2022.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего соревнования финского лыжника Ийво Нисканена. Сделать ставку на его победу можно с коэффициентом 2.00. Практически на том же уровне котируется и победа олимпийского чемпиона в скиатлоне Александра Большунова, поставить на него можно за 2.05.



Кроме того, в числе претендентов на золотую медаль аналитики называют чемпиона Пекина в спринте Йоханнеса Клебо из Норвегии (коэффициент 6.50).



Из других россиян с коэффициентом 25.00 можно поставить на серебряного призёра скиатлона Дениса Спицова и Алексея Червоткина. Шансы Сергея Устюгова оценили коэффициентом 35.00, а на Ивана Якимушкина можно поставить за 50.00.

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