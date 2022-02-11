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Олимпиада-2022, прыжки с трамплина, мужчины, смотреть прямую трансляцию онлайн 11 февраля

Олимпиада-2022, прыжки с трамплина, мужчины, смотреть прямую трансляцию онлайн 11 февраля
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11 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдут соревнования по прыжкам с трамплина на лыжах. Мужчины будут соревноваться на большом трамплине. Начало запланировано на 14:00 мск. Прямую трансляцию из Китая можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Игра».

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Букмекеры считают фаворитом предстоящего соревнования японского прыгуна Рёю Кобаяси. Поставить на его победу можно с коэффициентом 2.35.

Кроме того, в числе претендентов на золотую медаль аналитики называют представителя Норвегии Халвора Гранеруда (коэффициент на победу — 5.00), немца Карла Гайгера (10.00) и ещё одного норвежца Мариуса Линдвика (10.00).

Из россиян, по мнению букмекеров, лучшие шансы у Евгения Климова, поставить на его победу можно с коэффициентом 35.00. На Данила Садреева предлагают коэффициент 40.00.

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