Олимпиада-2022, скелетон, мужчины, смотреть прямую трансляцию онлайн 11 февраля

11 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдут 3-я и 4-я попытка в мужском скелетоне. Начало соревнований — в 15:20 мск. Прямую трансляцию из Китая можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Арена».

Биатлон на ОИ-2022: Йоханнес Бё дал прогноз на мужской спринт.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего соревнования немецкого скелетониста Кристофера Гротера, который лидирует после 2 попыток. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.15.



Шансы идущего вторым немца Акселя Юнга оценили коэффициентом 11.00. С таким же коэффициентом можно сделать ставку на китайца Яня Вэньгана.



Россияне Александр Третьяков и Евгений Рукосуев после двух попыток делят 4-ю позицию, отставая от лидера на 0.87 секунды. На Третьякова аналитики предложили коэффициент 20.00, а на Рукосуева — 25.00.

На Валиеву продолжают лить грязь. Почему МОК до сих пор молчит?

Непряева разрыдалась и не захотела общаться с пишущими журналистами.

Йохауг рассказала о своём отношении к российским лыжницам.