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Олимпиада-2022, скелетон, мужчины, смотреть прямую трансляцию онлайн 11 февраля

Олимпиада-2022, скелетон, мужчины, смотреть прямую трансляцию онлайн 11 февраля
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11 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдут 3-я и 4-я попытка в мужском скелетоне. Начало соревнований — в 15:20 мск. Прямую трансляцию из Китая можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Арена».

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Букмекеры считают фаворитом предстоящего соревнования немецкого скелетониста Кристофера Гротера, который лидирует после 2 попыток. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.15.

Шансы идущего вторым немца Акселя Юнга оценили коэффициентом 11.00. С таким же коэффициентом можно сделать ставку на китайца Яня Вэньгана.

Россияне Александр Третьяков и Евгений Рукосуев после двух попыток делят 4-ю позицию, отставая от лидера на 0.87 секунды. На Третьякова аналитики предложили коэффициент 20.00, а на Рукосуева — 25.00.

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