Олимпиада-2022, скелетон, мужчины, смотреть прямую трансляцию онлайн 11 февраля

11 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдут 3-я и 4-я попытка в мужском скелетоне. Начало соревнований — в 15:20 мск. Прямую трансляцию из Китая можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Арена».
Биатлон на ОИ-2022: Йоханнес Бё дал прогноз на мужской спринт.
Букмекеры считают фаворитом предстоящего соревнования немецкого скелетониста Кристофера Гротера, который лидирует после 2 попыток. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.15.
Шансы идущего вторым немца Акселя Юнга оценили коэффициентом 11.00. С таким же коэффициентом можно сделать ставку на китайца Яня Вэньгана.
Россияне Александр Третьяков и Евгений Рукосуев после двух попыток делят 4-ю позицию, отставая от лидера на 0.87 секунды. На Третьякова аналитики предложили коэффициент 20.00, а на Рукосуева — 25.00.
На Валиеву продолжают лить грязь. Почему МОК до сих пор молчит?
Непряева разрыдалась и не захотела общаться с пишущими журналистами.
- 11 февраля 2022
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
05:00
- 10 февраля 2022
-
23:00
-
21:00
-
19:55
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
04:00
-
02:00
-
01:00