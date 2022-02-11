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Олимпиада-2022, шорт-трек, женщины, 1000 м, смотреть прямую трансляцию онлайн 11 февраля

Олимпиада-2022, шорт-трек, женщины, 1000 м, смотреть прямую трансляцию онлайн 11 февраля
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11 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдут соревнования по шорт-треку на дистанции 1000 метров у женщин. Начало запланировано на 14:00 мск. Прямую трансляцию из Китая можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

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Букмекеры считают фаворитом предстоящего соревнования спортсменку из Нидерландов Сюзанне Схюлтинг. Поставить на её победу можно с коэффициентом 1.60.

Кроме того, в числе претендентов на золотую медаль аналитики называют представительницу Южной Кореи Чхой Мин Чон (коэффициент на победу — 8.50), итальянку Арианну Фонтана (9.50), американку Кристен Сантос (11.00).

Россиянок в числе фаворитов нет. Шансы Екатерины Ефременковой аналитики оценили коэффициентом 35.00, а на Анну Вострикову можно поставить за 65.00.

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