Владимир Драчёв дал прогноз на женский спринт зимней Олимпиады в Пекине

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв дал прогноз на женскую спринтерскую гонку зимней Олимпиады в Китае. Женский старт состоится 11 февраля.
Ставка: Кристина Резцова финиширует в топ-6 за 2.75.
Женский спринт на ОИ-2022: во сколько начало, по какому каналу смотреть?
«Состав тренерам выбирать просто не из чего — их ведь всего пять человек. Заранее было понятно, что Буртасова связку спринт-пасьют не побежит — в Европе она хорошо выступала, брала медали на Кубке IBU и чемпионате Европы в Германии.
А в предыдущей гонке все россиянки выступили из рук вон плохо, кроме Резцовой. При хорошем раскладе Кристина может бороться за медали в спринтерской гонке в Пекине. А остальные девушки на 99,9% ничего не смогут показать в плане медалей», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
Состав женской сборной России по биатлону на спринт ОИ-2022.
Анфиса Резцова сделала прогноз на спринтерскую гонку у женщин на Олимпиаде в Пекине.
Биатлон на ОИ-2022: Йоханнес Бё дал прогноз на мужской спринт.
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