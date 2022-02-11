Чехия — Швейцария: прогноз Максима Лебедева на матч Олимпиады-2022

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч олимпийского хоккейного турнира Чехия – Швейцария.
Ставка: победа Швейцарии в матче за 2.14.
«Помните, у Рязанова в «Служебном романе»?
— Как вы себя чувствуете?
— По сравнению с Бубликовым очень даже неплохо…
То есть мы считали, что наши в Пекине стартовали плохо, но по сравнению с Бубл… с чехами получилось, что очень даже хорошо. Потому что от датчан мы ничего нового не увидели, но вот чехи своей подготовкой к главному турниру четырёхлетия весьма и весьма удивили.
Понятно, что чехи оказались в той же самой ситуации, что и наша команда. Они перезаложились на энхаэловцев (ну, там участие в Олимпиаде записано в коллективном договоре, плюс китайцы уже проплатили всё, что нужно, и ещё чуть-чуть, ага!) и готовились совсем к другой Олимпиаде. И их нынешняя сборная – этакий творческий продукт грандиозного шухера и судорожных попыток найти выход из сложившейся ситуации.
А ведь швейцарцы очень даже неплохи, в чём мы имели возможность убедиться на собственной шкуре. Весьма сбалансированы и весьма толковы. Всё знают, всё умеют – не на высочайшем уровне, но на достаточно приличном. Креативщиков впереди, конечно, не хватает, так их у всех сейчас не хватает. Поэтому я вслед за датчанами допинываю чехов ногами и прогнозирую итоговую победу швейцарцев. Быть может, трёхочковую, но, скорее всего, двухочковую – на это закладываться не буду. Но почему-то швейцарцы мне кажутся на этих играх солиднее олимпийских чемпионов 1998 года», — сказал Лебедев.
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