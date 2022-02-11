Латвия — Финляндия: ставка Владимира Плющева на матч Олимпиады-2022

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал свою ставку на матч Олимпиады-2022 Латвия – Финляндия.



Ставка: победа Финляндии с форой (-1.5) за 1.61.



«В своём первом матче на турнире финны удивили своей открытой игрой. Они не отсиживались в обороне, а играли в уверенный, атакующий хоккей. И шесть шайб, которые они забросили словакам – вполне логичны и заслуженны. При всём этом словаки имели немало моментов и умудрились даже перебросать финнов 33-30. Интересно, что пять шайб из шести на счету игроков КХЛ – Аалтонена и Маннинена. Убийственно для любого соперника смотрится уфимское звено, где вместе с автором хет-трика Манниненом играют Хартикайнен и Гранлунд.



Латыши финнам не соперник. Мы увидим вторую победу одного из главных фаворитов нынешней Олимпиады. Вряд ли матч будет таким же открытым – латыши «сядут в оборону» и лишь эпизодически будут контратаковать. Как это было в их первом матче со шведами, где они дважды реализовали большинство. В обоих случаях хорош при реализации лишнего был Дарзиньш. В общем, поставил бы на победу сборной Финляндии с форой (-1.5) шайбы», — сказал Плющев.