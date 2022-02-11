«Фонбет» дерби «ПСЖ» — «Реал»: букмекер подарит фрибеты до 2500 рублей

В преддверии противостояния между «ПСЖ» – «Реал» в 1/8 финала Лиги чемпионов букмекер «Фонбет» объявил о начале новой акции. В ней вы можете получить фрибеты на общую сумму до 2500 рублей! Первый матч между командами состоится в Париже на стадионе «Парк де Пренс» 15 февраля. Начало — в 23:00 по московскому времени. «Фонбет» — официальный беттинг-партнёр «ПСЖ» и «Реала».



Акция стартует 10 февраля в 14:00 и завершится 16 февраля в 00:30. В ней могут принять участие новые клиенты, которые получат фрибеты в размере 2000 рублей. Для активации бонуса при регистрации поклонники парижского клуба должны ввести промокод PARIS, болельщики мадридцев – промокод MADRID. Необходимое условие — прохождение полной идентификации и внесение депозита от 100 рублей. Фрибет можно будет получить в мобильном приложении.



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