Латвия — Финляндия: прогноз Максима Лебедева на встречу Олимпиады-2022

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч олимпийского хоккейного турнира Латвия – Финляндия.



Ставка: победа Финляндии с форой (-2.5) за 2.25.



«Финны угрожающе хороши. В их первом матче со словаками сложилось ощущение, что всё время подготовки к Олимпиадам они не сидели по карантинам, запираясь от внешнего мира, а играли, играли и ещё раз играли контрольные и товарищеские матчи.

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Но ведь это не так, подготовка конкретно сборной Суоми от остальных соперников мало чем отличалась. Тем не менее финны вошли в игру достаточно быстро и, хоть успели за это время пропустить, потом воздали словакам всё с большими процентами.



В общем, правы были те, кто считал финнов основными номинантами на олимпийское золото, которого у них ещё никогда не было – единственная сборная из большой хоккейной шестёрки. Понятно, что и мотивация в этом случае совсем иная, нежели у других.



Короче, финны хороши, и латышам против них ловить нечего. Играют финны в любом стиле, могут и атаковать, могут и обороняться. И в данных конкретных условиях они выглядят командой без слабых мест. Поэтому результат предстоящего матча не только предсказуем, но и предопределён. Тем более что финны при любом счёте продолжают играть, а не забивают на хоккей, как их географические соседи из Швеции. Поэтому финны победят, безусловно, в основное время и с преимуществом не менее чем в три шайбы», — сказал Лебедев.

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