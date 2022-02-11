Елена Остапенко — Александра Саснович: ставка Надежды Петровой на матч в Санкт-Петербурге

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч турнира в Санкт-Петербурге Елена Остапенко – Александра Саснович.



Ставка: победа Остапенко за 1.49.



«Так уж получилось, что турнир, проходящий в Санкт-Петербурге, лишился всех российских теннисисток. Но из восьми участниц четвертьфиналов трое тем не менее представляют страны бывшего СССР. И две теннисистки встречаются между собой.

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Это Елена Остапенко (24 года, 7-я сеяная на турнире, 25-я в рейтинге), представляющая Латвию, поборется за выход в полуфинал с Александрой Саснович из Беларуси (27 лет, 71-я ракетка мира).



Фаворит в этой паре, на мой взгляд, очевиден. Это Остапенко. Она и в рейтинге занимает более высокое место, и на этом турнире выглядит весьма неплохо, да и в личных встречах у неё над Саснович большое преимущество. На этом турнире она пока не проиграла ни одного сета, одолев своих соперниц довольно легко – 6:1, 6:4 и 6:1, 6:2. А в личных встречах преимущество теннисистки из Латвии 3:0, правда, дважды дело доходило до третьего, решающего сета, которые Остапенко выиграла 6:3 и 6:4.



В общем, в предстоящей встрече отдаю предпочтение Остапенко. Ставлю на её победу в матче», — сказала Петрова.

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