Белинда Бенчич — Анетт Контавейт: ставка Надежды Петровой на игру в Санкт-Петербурге

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч турнира в Санкт-Петербурге Белинда Бенчич – Анетт Контавейт.
Ставка: победа Контавейт за 1.51.
«Интересное противостояние двух теннисисток, которые довольно высокий посев получили на нынешнем турнире: швейцарка Белинда Бенчич – 5-я сеяная, а эстонка Анетт Контавейт – вторая. Бенчич – 24 года, она 24-я ракетка мира, а Контавейт на два года старше, это игрок топ-10, она до нынешнего турнира занимала 9-е место в рейтинге WTA.
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Думаю, что и в этой паре практически всё ясно. Эстонка хорошо начала год, успешно играла на турнире в Сиднее, где дошла до полуфинала, потерпев обидное поражение от чешки Крейчиковой на тай-брейке 12:14. А Бенчич вылетела на стадии четвертьфинала, проиграв будущей победительнице испанке Бадосе. Всё же мне кажется, что у Контавейт больше шансов выиграть и выйти в полуфинал.
По личным встречам ведёт Контавейт 2-1, причём единственная победа Бенчич была за неявку соперницы. Так что по игре ещё ни разу швейцарка не побеждала. Вряд ли это случится и в Санкт-Петербурге. Моя ставка – победа Контавейт», — сказала Петрова.
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