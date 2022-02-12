Олимпиада-2022, биатлон, мужчины, спринт 10 км, смотреть прямую трансляцию онлайн

11 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдёт биатлонная гонка на 7.5 км у женщин. Начало запланировано на 12:00 мск. Прямую трансляцию из Китая можно будет посмотреть на Первом канале.

Губерниев раскритиковал Шашилова после женского спринта на ОИ-2022.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего соревнования норвежского биатлониста Йоханнеса Бё. Поставить на его победу можно с коэффициентом 3.20.



Кроме того, в числе претендентов на золотую медаль аналитики называют представителя Франции Фийона Майе (коэффициент на победу — 3.75), россиянина Александра Логинова (9.00), немца Бенедикта Долля (15.00).



Издругих россиян, по мнению букмекеров, лучшие шансы у Эдуарда Латыпова и Максима Цветкова. Поставить на победу любого из этих биатлонистов можно за 20.00. Шансы Даниила Серохвостова оценивают коэффициентом 40.00.

Биатлон на ОИ-2022: Йоханнес Бё дал прогноз на мужской спринт.

Опять мимо мишеней и медалей. Что со стрельбой у наших биатлонисток?

Состав мужской сборной России по биатлону на спринт ОИ-2022.