Олимпиада-2022, Пекин, коньки, мужчины, 500 м, где смотреть онлайн, прямая трансляция

12 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдут соревнования по конькобежному спорту у мужчин на дистанции 500 м. Начало — в 11:00 мск. Прямую трансляцию из Китая можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

Опять мимо мишеней и медалей. Что со стрельбой у наших биатлонисток?

Букмекеры считают фаворитом предстоящих соревнований представителя Китая Гао Тинюя. Поставить на его победу можно с коэффициентом 4.00.



Кроме того, в числе претендентов на медали аналитики видят канадца Лорана Дюбрёя, его успех оценили коэффициентом 5.30. За 8.50 можно поставить на японца Тацую Синаму, а за 9.00 на ещё одного конькобежца из Японии Юму Мураками.



Шансы россиянина Виктора Муштакова эксперты оценили коэффициентом 9.50. На Павла Кулижникова можно поставить за 15.00. Сделать ставку на победу Руслана Мурашова предлагается с коэффициентом 25.00.

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