Олимпиада-2022, лыжные гонки, женщины, эстафета, смотреть прямую трансляцию онлайн

12 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдёт лыжная эстафетная гонка у женщин. В гонке будет 4 этапа по 5 километров. Начало запланировано на 10:30 мск. Прямую трансляцию из Китая можно будет посмотреть на телеканале «Россия 1».

Женская сборная России по лыжным гонкам объявила состав на эстафету.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего соревнования сборную Швеции. На победу шведских лыжниц можно сделать ставку с коэффициентом 2.30. В числе фаворитов и сборная России. На наш эстафетный квартет можно поставить за 2.70.



Сделать ставку на команду Финляндии можно за 3.50, а вот шансы норвежек аналитики оценили ниже, коэффициентом 7.00. Вероятность победы сборной США оценили коэффициентом 20.00.



За сборную России в этом виде программы выступят Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Ийво Нисканен: пять дней не мог выбросить Большунова из головы.

«То ли ещё будет!» Большунов продолжает штамповать медали и уже вошёл в историю.

Тренер Большунова: Саше надо идти к званию короля лыж.