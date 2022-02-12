Россия — Чехия, хоккей на Олимпиаде 2022: прямая трансляция, смотреть онлайн 12 февраля

Сегодня, 12 февраля, состоится третий матч группового этапа хоккейного турнира на Олимпийских играх в Пекине Россия — Чехия. Первое вбрасывание состоится в 16:10 мск.
Леонид Вайсфельд дал прогноз на матч Россия — Чехия на зимней Олимпиаде в Пекине.
Онлайн-трансляция из Китая можно будет посмотреть на телеканале «Россия 1» и сайте Smotrim.ru.
Эксперты уже дали свой прогноз, они считают фаворитом сборную России. Заключить пари на победу россиян можно в букмекерских конторах с коэффициентов 1.80, что приблизительно равно 55% вероятности. В случае успеха выигрыш со ставки в 1000 рублей составит 1800 рублей. Победа Чехии оценивается коэффициентом 3.40, а ничья по итогам 60 минут — коэффициентом 4.90.
Напомним, что три победителя групп и лучшая сборная из числа вторых получат прямые путёвки в четвертьфинал. Остальные восемь команд проведут матчи первого раунда плей-офф. Подопечные Алексея Жамнова ранее одержали две победы подряд и сейчас лидируют в группе В.
Россия — Чехия: прогноз Максима Лебедева с коэффициентом 3.78 на матч Олимпиады-2022.
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